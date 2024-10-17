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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde Yeni Düzenlemeler

Bakan Tekin Erzurum'da Türkçe ve edebiyat derslerinde yenilikçi sınav yöntemlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:29
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde Yeni Düzenlemeler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, okullardaki Türkçe ve Türk edebiyat derslerinin sınav sistemine dair yenilikçi yaklaşımlarını paylaştı.

Türkçe ve Edebiyat Derslerinin Yeniden Yapılandırılması

Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkçe ile Türk edebiyat derslerinde uygulanan sınavların artık okuma, yazma, konuşma ve anlama becerileri üzerinden değerlendirileceğini belirtti. "Bu değişim, çocuklarımızın sınıf geçme notunu 70'e çıkardığımız ve dil becerilerini ölçen dört temel yeteneği kapsayan bir sisteme geçiş yapmamızla mümkün oldu" dedi.

Dil Zenginliklerine Önem

Tekin, Türkiye genelinde dil becerilerini geliştirmek adına yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Bu projelerle çocuklarımızın ana dil becerilerini güçlendirmeyi ve kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Modelin Uygulama Tarihleri

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Mayıs 2023 itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve 9 Eylül 2023 tarihinden itibaren her kademede bu modelin uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Toplantıdan Notlar

Toplantının ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu gibi önemli isimlerin de katıldığı program sona erdi. Bakan Tekin, daha sonra AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak geldiği Erzurum'da, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak geldiği Erzurum'da, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak geldiği Erzurum'da, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak geldiği Erzurum'da, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak geldiği Erzurum'da, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak geldiği Erzurum'da, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak geldiği Erzurum'da, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

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