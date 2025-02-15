Milli İrade Platformu'ndan TÜSİAD'a Sert Eleştiriler

Milli İrade Platformu'ndan TÜSİAD'a Sert Açıklama

Milli İrade Platformu, TÜSİAD'ın yargıyı baskı altına almak ve siyasete yön vermek yerine sanayi ve üretim alanında yapıcı katkılar sunması gerektiğini öne sürdü.

TÜSİAD'ın Siyasete Müdahale Endişesi

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Sanayiye, üretime yön vermesi gereken TÜSİAD, siyasete müdahale etmeye çalışmaktan vazgeçmelidir" ifadesine yer verildi. Açıklamada, geçmişte vesayet rejiminin destekçisi olduğuna dikkat çekilerek, "28 Şubat sürecinde antidemokratik uygulamalara alkış tutan TÜSİAD, bugün de benzer bir yaklaşım sergilemektedir" denildi.

Ayrıca, TÜSİAD'ın başörtüsü yasakları ve din eğitim yasaklarındaki sessizlikleri, çifte standartlı tutumlarını gözler önüne serdiği vurgulandı.

Deprem Sonrası Sorumluluktan Kaçış

Geçen yıl yaşanan deprem felaketinde TÜSİAD üyesi iş insanlarının elini taşın altına koymaktan kaçınmalarının halkın hafızasında derin izler bıraktığı belirtildi. Platform, "Ülkenin en zor günlerinde sorumluluktan kaçınan bu çevrelerin, bugün ülke yönetimi ve yargı üzerinde baskı kurmaya çalışmaları ibretle izlenmektedir" değerlendirmesini yaptı.

İnsan Hakları İhlalleri ve TÜSİAD

TÜSİAD'ın, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerine sessiz kalarak, hak, hukuk ve adalet konusundaki samimiyetsizliğini de dile getirilmiştir. Açıklamada, "TÜSİAD gerçekten ülkenin geleceğini ve milletin refahını önemsiyorsa, felaket anlarında devlet-millet dayanışmasını güçlendirecek yardımlarla öncülük etmeli" ifadelerine yer verildi.

Sonuç ve Beklentiler

Platform, TÜSİAD'ın yerli üretimi destekleyici projelere yatırım yapması, teknolojik yeniliklere öncülük etmesi ve genç istihdamını artıracak adımlar atması gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Milletin hayrına yapılabilecek bunca şey varken, siyaseti dizayn etme ve millet iradesine müdahale etme çabalarından derhal vazgeçmelidir"Sonuç olarak, "Türkiye, artık eski Türkiye değildir. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz" ifadeleriyle noktalandı.