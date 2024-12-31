Milli Savunma Bakanı Güler, Batman Valiliğini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Güler Batman'a Gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaretinin amacı, çeşitli incelemelerde bulunmak olan Bakan Güler, bu ziyarette önemli konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Askeri Heyet ile Beraber Geldi

Batman'a gelen Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte valiliği ziyaret etti.

Vali Canalp ile Görüşme

Ziyaret sırasında Vali Ekrem Canalp, ilde yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Güler'e kapsamlı bilgiler sundu. Bu tür ziyaretlerin, bölgedeki güvenlik ve savunma konularında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.