DOLAR
39,54 -0,15%
EURO
45,45 0,06%
ALTIN
4.298,55 0%
BITCOIN
4.124.671,47 0,05%

Milli Savunma Bakanı Güler, İran Sınırında İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınır hattındaki denetimleri sırasında önemli detaylar paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 13:43
Milli Savunma Bakanı Güler, İran Sınırında İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler’den İran Sınırı Hattında İnceleme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde üst düzey komutanlarla birlikte İran sınır hattında bir dizi inceleme ve denetleme gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Van'a gitti.

Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Güler, İran sınır hattındaki güvenlik durumunu ve askeri hazırlıkları değerlendirmek amacıyla çeşitli noktaları ziyaret etti.

Bakan Güler, ayrıca 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nda da yerel komutanlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, sınır güvenliğine yönelik stratejik planlamalar ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla İran sınır hattında inceleme ve...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla İran sınır hattında inceleme ve...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Sporculara Ödül Töreni
2
Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki Eğlence Mekanlarına İlişkin Açıklamalar
3
Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Fotoğraf Tutkunlarına İlham Veriyor
4
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
5
İzmir Kemalpaşa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Küle Döndü
6
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı
7
Kocaeli'deki Tarım Yangınında 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı