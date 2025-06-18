Milli Savunma Bakanı Güler, İran Sınırında İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler’den İran Sınırı Hattında İnceleme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde üst düzey komutanlarla birlikte İran sınır hattında bir dizi inceleme ve denetleme gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Van'a gitti.

Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Güler, İran sınır hattındaki güvenlik durumunu ve askeri hazırlıkları değerlendirmek amacıyla çeşitli noktaları ziyaret etti.

Bakan Güler, ayrıca 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nda da yerel komutanlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, sınır güvenliğine yönelik stratejik planlamalar ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.