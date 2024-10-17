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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

Bakan Güler, NATO toplantısında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:13
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

Milli Savunma Bakanı Güler'in NATO Temasları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı ve çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı, Brüksel'deki NATO karargahında düzenleniyor.

DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'na Katılım

Bakan Güler, DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na da katıldı. Toplantı öncesinde, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile birçok diğer mevkidaşıyla kısa görüşmeler yaptı.

Çeşitli İkili Görüşmeler

Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Ayrıca, Rumen Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgar Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya gelerek, üç ülke arasındaki askeri iş birliğini pekiştiren bir Niyet Mektubu imzaladı.

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