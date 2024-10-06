Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Ateş Serbest-2024' Faaliyeti Paylaşımı

MSB'den 'Ateş Serbest-2024' Faaliyeti Hakkında Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlenen 'Ateş Serbest-2024' faaliyeti kapsamında çeşitli fotoğrafları sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Faaliyet Hakkında

Bu etkinlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sergilemeye ve kuvvetler arası ateş destek koordinasyonunu pekiştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Faaliyet, özellikle Türk askerinin yeteneklerini gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Önemli Tarih: Seçkin Gözlemci Günü

Etkinliğin Seçkin Gözlemci Günü, 10 Ekim tarihinde düzenlenecek. Bu gün, faaliyetin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Hava ve Kara Araçları Atışları

Paylaşılan fotoğraflarda, kara ve hava araçlarıyla gerçekleştirilen çeşitli atışlar yer aldı. Bu atışlar, azami etkinlikle hedef almayı sağlamak için tasarlanmış.

MSB'nin bu tarz etkinlikleri, güvenlik güçlerinin kabiliyetlerini artırma ve ulusal savunma çalışmalarını güçlendirme adına büyük önem taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin fotoğraflar paylaştı.