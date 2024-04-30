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‘Milliyet farkı’ ödemesi alan otele 50 bin TL’nin üzerinde ceza

Antalya’da yer alan Limak Lara Otel, bir Türk müşteriden “milliyet farkı” ismi altında fazladan ödeme talep etti. Yaşanan bu durumla ilgili inceleme başlatmış olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, firmaya 54 bin 694 TL idari ceza kesilmiş olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 14:06
‘Milliyet farkı’ ödemesi alan otele 50 bin TL’nin üzerinde ceza

Antalya’da yer alan Limak Lara Otel’in “milliyet farkı” uygulaması, otelin ceza alması ile sonuçlandı. Otelin bir Türk müşterisinden “milliyet farkı” ismi altında fazla ücret talep etmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı inceletme başlatmıştı. Denetim ve incelemeler sonucunda ise otele 54 bin 694 TL’lik para cezası uygulandı.

Öte yandan müşteriden alınmış olan ücret farkı (120 euro) ise otel tarafından kişiye iade edildi.

Kesilen ceza tutarında ise dikkat çeken taraf, bu paranın Limak Lara Otel’de iki kişinin 4 gece 5 gün konaklama parasına denk gelmesi oldu.

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