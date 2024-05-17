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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine talih kuşu kondu! Tam 13.000 TL ek para verilecek

Büyük ikramiye ilgili beklenen haber duyuruldu. 4A, 4B ve 4C için 13.000 TL ödemede tarih verildi.SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alanlara yönelik açıklanan ikramiyelerin detayları haberimizde..

Yayın Tarihi: 17.05.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 13:27
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine talih kuşu kondu! Tam 13.000 TL ek para verilecek

Uzun yıllar çalışan ve emeklilik için gerekli yaş, ikramiye ve çalışma saatlerine ulaşmış vatandaşlara 13 bin TL ödeneceği müjdesi verildi. Maaşlardan ayrı olarak ödenen bu ikramiye, kamunun üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltıyor. 4A, 4B ve 4C sınıfı vatandaşlarının başvuru ve ödeme bilgileri de verildi. Ödemenizin iade edilmemesi durumunda yapmanız gerekenler çok basittir.

BANKALARDAN EMEKLİLERE BÜYÜK İKRAMİYE!

Emeklilere 13 bin TL ikramiye ödemesi açıklandı. Bankanın emeklilere özel kampanyaları güncellendi. Emekli maaşı asgari 10.000 TL olan emekliler için 13.000 TL olarak açıklanan terfi imkanlarının, daha yüksek emekli maaşı alanlara verilmesi ihtimali daha yüksek.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine talih kuşu kondu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bankalardan emeklilere yapılan sübvansiyon ödemeleri artırıldı. Kamu bankalarında 3.500 TL'den 5.000 TL'ye kadar olan promosyon 5.000 TL ve 12.000 TL'ye çıkarıldı. Kamu bankaları asgari emekli maaşı için en az 8 bin TL verirken, özel bankalar bu rakamı daha da artırdı. Peki en yüksek emeklilik fonunu hangi bankalar sunuyor? Asgari emekli maaşına en özel kampanyaları hangi bankalar sunuyor? İşte yanıtı..

"Emeklilere en çok promosyon veren bankalar"

Emeklilik destek ödemelerinin azami tutarı kamuoyu tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, e-devlet sistemi aracılığıyla maaş bankalarına en fazla emeklilik desteği sağlayan bankaya geçiş yapabiliyor. Ayrıca bankanızı arayarak maaşınızı mobil şube veya yerel şubeniz aracılığıyla havale ederek de promosyona başvurabilirsiniz. Hayatta kalan emekli maaşı alan vatandaşlar da promosyonlardan yararlanma imkanına sahip.

Yapı Kredi Bankası emeklilik ikramiyesi en yüksek bankadır. Yapı Kredi Bankası 3.000 TL ek promosyonla ödeme tutarını aşağıdaki şekilde güncelledi;

Emekli maaşı 0 TL'den 9 bin 999 TL'ye kadar olan vatandaşlara 9 bin 250 TL destek verilecek. 10.000 TL'den 14.000 999 TL'ye kadar olan emekli maaşları için Yapı Kredi Bankası 13.000 TL ödeyecek.

Maaşı 15.000 TL ile 19.000 999 TL arasında olan emeklilere 15.500 TL emekli ikramiyesi verilecek.

20 bin TL ile 20 bin TL’den fazla maaş alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na ise 18 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

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Meclis süzgecinden geçti! Emekliye 5.000 TL anneye de 4.000 TL ödenecek

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine talih kuşu kondu! Tam 13.000 TL ek para verilecek

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