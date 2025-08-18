Milorad Dodik Eylül'de Referanduma Gidiyor: Temyiz Mahkemesi Görevi Sona Erdirdi

Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, hakkında verilen görevden alma kararının Temyiz Mahkemesince onanmasının ardından Eylül ayında entite genelinde referandum düzenleyeceğini açıkladı.

Temyiz Mahkemesi Kararı ve Görevden Alınma

Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi, hakkında 6 yıl siyasi yasak kararı bulunan Dodik hakkında, Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından verilen görevden alma kararını onadı. Mahkeme, Dodik'in bugünden itibaren resmi olarak RS Başkanlığı görevinin sona erdiğini duyurdu.

Referandum ve Dodik'in Açıklamaları

Dodik, yaptığı açıklamada Eylül ayında göreviyle ilgili entite genelinde bir referandum yapacaklarını belirtti. Eylül sonunda planlanan referandumun sonucunun kendi görüşleriyle örtüşeceğini savunan Dodik, "Her türlü dış müdahaleye karşıyız" ifadelerini kullandı ve gerekirse Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR)nu entite hattına davet edeceklerini aktardı.

CIK Kararı ve Erken Seçim Beklentisi

Ulusal medya, CIK tarafından görevden alınma kararının Temyiz Mahkemesince onanmasının ardından Dodik'in resmen görevini kaybettiğini ve bu nedenle referanduma gitme kararı aldığını bildirdi. Bosna Hersek yasalarına göre CIK'ın RS Başkanlığı için erken seçim kararı alması bekleniyor.

Hükümette Gelişme: Viskovic'in İstifası

RS Başbakanı Radovan Viskovic, Dodik ile anlaşarak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Viskovic, istifa kararının Dodik ile uzlaşılıp alındığını ve yeni bir hükümetin seçileceğini belirtti.

Dodik'in Ayrılıkçı Söylemleri ve Yargı Süreci

Uzun süredir ayrılıkçı söylemleriyle gündemde olan Dodik, 1992-1995 savaşı sonrası kurulan Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı. Dodik liderliğindeki NSRS, Haziran 2023'te Schmidt'in kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Schmidt, ihtiyaç durumunda yasa çıkartma yetkisini kullanarak NSRS'de alınan kararları iptal etti. Dodik'in "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleri ve OHR kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanarak hapis cezası talep edildi. Aralık 2023'te başlayan dava sürecinde Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verildi; Bosna Hersek Mahkemesi 1 yıl hapis cezasını para cezasına çevirdi. Bunun üzerine CIK, 6 yıl siyasi yasak cezası bulunan Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıkladı.