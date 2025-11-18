Milyonluk Develer Gelin Gibi Süsleniyor: Saraçlarda Sezon Yoğunluğu

Ege, Akdeniz ve Marmara'da deve güreşi sezonu öncesi Aydınlı saraç Süleyman Korak, develerin 10-30 bin TL'ye süslendiğini ve Ocak ayına kadar üretim yaptıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 12:05
Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yaklaşan deve güreşi sezonu öncesi, milyonluk develeri süsleyen saraçlarda mesai arttı. Aydın merkezli saraç atölyelerinde, geleneksel süslemeler yine büyük ilgi görüyor.

Saraçlarda yoğun mesai

Deve sahipleri, zili, havanı, yuları, havudu, püskülü ve kolanı gibi ayrıntılarla develerini baştan ayağa donatıyor. Bu aksesuarlarla arenaya çıkan develerin hem heybeti hem de şık görünüşü önem taşıyor. Bu talepler doğrultusunda atölyelerde siparişler artarken, üretim tempo kazanıyor.

Aydınlı ustanın sözleri ve maliyetler

Süleyman Korak, 40 yıldır saraçlık yaptığını belirterek süsleme maliyetlerine dikkat çekti. Korak, 'Develer için hazırlık yapılıyor. Deve havudu dışında bütün giyimler, yazı levhaları, ağızlık gibi her türlü aksesuarları yapıyoruz. Develeri gelin gibi süslüyoruz. Deveyi süslediğin zaman havan mutlaka takılması gerekiyor. Bu havanlar antikadır. Bulmak da öyle kolay değildir. Deve süsleme maliyetleri 10 bin TL ile 30 bin TL arası değişiyor' dedi.

Bölgesel talep ve gönderimler

Korak, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde yoğun talep aldıklarını vurguladı. Çanakkale'den Antalya'ya kadar develer için süs malzemeleri hazırlayıp telefonla sipariş alan atölye, ürünleri paketleyip gönderiyor.

Dede mesleği devam ediyor

Babasının yanında çalışan 19 yaşındaki Cavit Korak ise sektördeki tecrübesini aktardı: 'Bu sektörde 10 seneden beri varım. Küçüklüğümden beri dükkana gelip gidiyoruz. En çok deve işlerini yapıyoruz. Deve takımları ve süslerini hazırlıyoruz. Babam bu mesleği dedesinden ve babasından öğrenmiş. Ben de rahmetli dedemden ve babamdan öğrendim. İnşallah ilerde bu mesleğe devam edeceğiz.'

Deve güreşi kültürünün yaşatıldığı bölgelerde saraçların yoğun çalışması, sezon boyunca geleneksel süslemelerin de özenle korunacağını gösteriyor. Hazırlıklar Ocak ayına kadar sürüyor ve her yıl olduğu gibi bu yıl da develer arenaya nitelikli aksesuarlarla çıkacak.

