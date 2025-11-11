Mine Geçili'den 10 Kasım Konseri: Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Büyükçekmece'de

Büyükçekmece'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında, Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Mine Geçili Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan özel repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti; salonu dolduran halk, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87’inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle andı.

Özel repertuvarıyla sanatseverle buluştu

Geçili, programında "Bülbülüm Altın Kafeste", "Fikrimin İnce Gülü" ve "Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım" gibi Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi. Konserde duygusal anlar yaşandı; izleyiciler telefon ışıklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin finalinde Mine Geçili'ye çiçek takdim edildi. Çiçekleri takdim edenler arasında Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi'nin eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri Nurcan Kalaycı ve Mustafa Büyükyılmaz, Büyükçekmece CHP Kadın Kolları Başkanı Saime Demirci, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu ve Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Nilay Uymaz yer aldı.

