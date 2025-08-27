DOLAR
41,04 0%
EURO
47,7 0,33%
ALTIN
4.472,62 0,01%
BITCOIN
4.599.692,1 -0,67%

Minneapolis'te Katolik Okula Silahlı Saldırı: Saldırgan Kontrol Altında

Minneapolis'te Annunciation Katolik Okulu'na sabah saat 10.15 civarında silahlı saldırı gerçekleşti; saldırgan yakalandı, yetkililer bölgeden uzak durulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:16
Minneapolis'te Katolik Okula Silahlı Saldırı: Saldırgan Kontrol Altında

Minneapolis'te Katolik Okula Silahlı Saldırı: Saldırgan Kontrol Altında

Annunciation Katolik Okulu'nda sabah vakası, yetkililer bölgeden uzak durulmasını istiyor

Minneapolis, Minnesota'da bulunan Annunciation Katolik Okulu'na yerel saatle 10.15 civarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak Minnesota Valisi Tim Walz, X hesabından yaptığı açıklamada, okulda sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, 'Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki şiddet olaylarını yakından takip ettiğini söyleyerek, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı. Frey, ölü veya yaralı sayısı konusunda bilgi paylaşmadı; kolluk kuvvetlerinin müdahale ve incelemeleri sürdürüyor.

Minneapolis polisi, X hesabından yaptığı paylaşımda saldırganın kontrol altına alındığını ve 'halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını' bildirdi. Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, 'Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim.' dedi.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz
4
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
5
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
6
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
7
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi