Minneapolis'te Katolik Okula Silahlı Saldırı: Saldırgan Kontrol Altında

Annunciation Katolik Okulu'nda sabah vakası, yetkililer bölgeden uzak durulmasını istiyor

Minneapolis, Minnesota'da bulunan Annunciation Katolik Okulu'na yerel saatle 10.15 civarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak Minnesota Valisi Tim Walz, X hesabından yaptığı açıklamada, okulda sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, 'Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki şiddet olaylarını yakından takip ettiğini söyleyerek, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı. Frey, ölü veya yaralı sayısı konusunda bilgi paylaşmadı; kolluk kuvvetlerinin müdahale ve incelemeleri sürdürüyor.

Minneapolis polisi, X hesabından yaptığı paylaşımda saldırganın kontrol altına alındığını ve 'halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını' bildirdi. Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, 'Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim.' dedi.