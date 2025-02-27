Mısır'da Gazze için Görüşmeler Başladı: Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Üzerine yoğun Müzakereler

Mısır'da Gazze için Görüşmeler Başladı

Mısır, Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının sonraki aşamalarına ilişkin yoğun görüşmelerin Kahire'de başladığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisinden yapılan açıklamada, İsrail ve Katar'dan iki heyetin, ABD temsilcilerinin katılımıyla müzakereleri tamamlamak üzere Kahire'ye geldiği belirtildi.

Ateşkes Anlaşmasının Sonraki Aşamaları Üzerine Yoğun Görüşmeler

Açıklamada, ilgili taraflar arasında ateşkes anlaşmasının sonraki aşamaları hakkında yoğun görüşmelerin başladığı ve mevcut mutabakatın uygulanması yönündeki çabaların sürdüğü ifade edildi.

İlgili arabulucuların, sivillerin acılarını hafifletme ve bölgede istikrarı destekleme çabaları çerçevesinde Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasının yollarını güçlendirmeyi değerlendirdiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı'nın Kahire'ye Talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun müzakere heyetine, görüşmelere devam etmek üzere Kahire'ye gitme talimatı verdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD ve İsrail, esir takası anlaşmasının ilk aşamasının birkaç hafta uzatılma olasılığını görüşmek üzere müzakereler yürütüyor.

Ateşkesin İlk Aşaması ve Anlaşmalar

Ateşkesin ilk aşaması 1 Mart Cumartesi akşamı sona erecek ve İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasını uzatmayı resmen teklif edip etmeyeceği henüz belli değil.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamındaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir serbest kaldı.