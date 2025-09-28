Mısır'dan Gazze Ateşkesi İçin Yoğun Çaba Çağrısı

Bedr Abdulati, BM 80. Genel Kurulu için New York'ta Guterres ile görüşerek Gazze'de ateşkes ve yardımların engelsiz geçişi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:55
Abdulati, New York'ta Guterres ile görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için küresel çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Abdulati bu açıklamayı, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından paylaştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, Abdulati'nin Gazze'ye insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaşmasının sağlanması gerekliliğini yeniden vurguladığını bildirdi. Abdulati, bu bağlamdaki girişimi de ABD Başkanı Donald Trump adına memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Abdulati, ayrıca Filistin davasının tasfiye edilmesine ve Filistinlilerin göç ettirilmesine ilişkin her türlü fikre kesinlikle karşı olduklarını belirterek, İsrail'in açlık ve ölüm politikası olduğunu öne sürdü ve bunu kınadı.

Bakan Abdulati, Mısır'ın başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devleti kurulması konusuna bağlı olduğunu; bunun bölgede istikrarın sağlanması için temel dayanak teşkil ettiğini kaydetti. Ayrıca çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanımasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

