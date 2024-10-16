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Mısır'dan Gazze İçin Acil Eylem Çağrısı

Mısır, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için uluslararası topluma acil adımlar atma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:30
Mısır'dan Gazze İçin Acil Eylem Çağrısı

Mısır, Gazze'ye Saldırıların Durdurulması İçin Acil Adımlar İstiyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Kahire'de İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için uluslararası topluma kararlı ve acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Bölgedeki Tansiyonu Düşürme Çabaları

Abdulati, uluslararası toplumun Gazze'deki insani krizin sona ermesine yönelik olarak harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Mısır'ın bölgedeki tansiyonu düşürme çabalarının sürdüğünü ve birkaç gün önce Hamas ile Fetih hareketlerinden gelen heyetleri ağırladığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Kahire'de

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bölgedeki gerilimleri azaltma amacıyla Kahire'yi ziyaret edeceği ifade edildi.

Su Güvenliği ve Somaliland Krizi

Abdulati, ülkesinin su güvenliğine yönelik hassasiyetine de değinerek, "Su konusu, Mısır için varoluşsal bir meseledir," dedi. Mısır, yıllık 55 milyar metreküplük Nil suyu payını koruma konusunda kararlılığını sürdürmektedir.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise Gazze ve Lübnan'daki ateşkes çağrısında bulunarak, bölgenin istikrarının yalnızca Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğine dikkat çekti. İspanya'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah geçişine izin vermediğini vurgulayarak, bölgenin huzura ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Somaliland ile Etiyopya Arasındaki Diplomatik Kriz

Mısır, Somaliland ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptı nedeniyle Somali ve Etiyopya arasındaki diplomatik krize de değindi. Abdulati, Somali'nin birliği ve egemenliğine destek verdiklerini vurgulayarak, bu konudaki her türlü "sözde mutabakat muhtırasını" reddettiklerini ifade etti.

Son olarak, 10 yıldan uzun süredir devam eden Hedasi Barajı tartışmalarına da değinen Abdulati, Mısır’ın su payının korunması için uluslararası hukukun kendilerine hak tanıdığını belirtti.

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