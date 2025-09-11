Mısır'dan Sert Tepki: İsrail'in Doha Saldırısı Arap Güvenliğini Tehdit Ediyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, saldırıyı uluslararası hukuka aykırı buldu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının doğrudan Arap ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin dayanışma mesajını iletmek üzere Doha'ya gelen Abdulati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Abdulati görüşmede, İsrail'in saldırısını Katar'ın egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı açıkça ihlal eden bir eylem olarak kınadıklarını ifade etti ve bu tür adımların tehlikeli emsal oluşturduğunu vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim, 9 Eylül'de Doha'da gerçekleşen saldırı sonrası Arap ülkelerinden destek mesajlarını iletmek için ülkeye gelen üst düzey yetkilileri kabul etmeye devam ediyor. Dün Emir, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı da kabul etmişti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Doha'da, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Olayla ilgili olarak Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu; saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Katar ise bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.