Mısır: Filistinlilerin zorla göç planına katılmayacağız

Ziya Raşvan, Mısır'ın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planına katılmayacağını ve Refah Kapısı'nın bu amaçla açılamayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:31
Ziya Raşvan, Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı, ülkesinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planına katılmayacağını açık ve net bir şekilde ilan etti. Raşvan, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından dile getirilen önerilere tepki gösterdi.

Raşvan’dan Netanyahu’ya sert yanıt

Netanyahu’nun "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." sözlerine karşılık Raşvan, "Netanyahu doğru söylüyor; Mısır onların çıkmasına izin vermeyecek. Bu sadece Mısır'ın kararı olduğu için değil, aynı zamanda Filistin halkı çıkmayı reddettiği için." ifadelerini kullandı.

Raşvan, Mısır’ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planlarına katılmayacağını vurgulayarak, "Filistin halkı da bu komploya katılmayacak. Sen (Netanyahu) Mısır'ın sınır kapısını açmasını istiyorsun ama onlar (Filistinliler) özgürdür. Hareket özgürlüklerinin bir parçası da Gazze Şeridi'ndeki (İsrail'e açılan) diğer beş geçiş noktasıdır." dedi.

Geri dönüş hakkı ve serbest dolaşım vurgusu

Raşvan, Filistinlilerin hareket özgürlüğü ve geri dönüş haklarına dikkat çekerek, "Onların Negev'e (İsrail'in güneyine) gitmeye hakları var. Ayrıca, Gazze'deki nüfusun yüzde 70'i mülteci kamplarında yaşıyor; onların da atalarının yaşadığı topraklara yani Remle, Lod ve Yafa (İsrail'in orta kesimi) ya da Hayfa'ya (İsrail'in kuzeyi) dönme hakları var." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin kendi topraklarında serbestçe hareket edebilmesi gerektiğini belirten Raşvan, "Bırakın doğuya, Negev Çölü'ne ve Gazze çevresine, yani babalarının ve dedelerinin topraklarına gitsinler." dedi.

Netanyahu’nun Refah Kapısı’nı sadece Filistinlileri tekrar sürgün ve diasporaya göndermek için açmayı hedeflediğini belirten Raşvan, "Sen sözünde durmalısın; Filistinlilerin yönlerini özgürce seçme hakkı vardır. Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." diye konuştu.

Sisi’nin çağrısı ve Negev vurgusu

Raşvan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daha önce Netanyahu'ya yaptığı "Filistinlilerin Negev'e gitmelerine izin verin" çağrısına atıfta bulunarak, "Negev, tarihi Filistin topraklarının bir parçasıdır. Oraya gitmek, geri dönüş hakkını ifade eder. Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail'e Filistinlilerin kendi topraklarına dönmelerine izin vermesini, yani geri dönüş hakkını, Siyonistlerin anlayacağı şekilde söylemiştir." dedi.

Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dün Telegram’daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." dediği ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret ederek, "Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunduğu belirtildi.

