DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

Mısır, Hamas Silahlarını Kabul Etti İddiasını Yalanladı

Mısır kaynakları, İsrail medyasının 'Hamas silahlarını Mısır'a taşıma' iddiasını reddetti; önerinin 60 günlük ateşkesle sınırlı olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:43
Mısır, Hamas Silahlarını Kabul Etti İddiasını Yalanladı

Mısır, Hamas silahlarının Mısır'a taşınacağı iddiasını yalanladı

Mısır medyasına konuşan üst düzey kaynaklar, İsrail medyasının Gazze'nin geleceğine dair kapsamlı bir plan kapsamında Hamas'a ait silahların geçici olarak Mısır'a taşınacağı yönündeki haberlerini yalanladı.

İddia ve çelişen açıklamalar

El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan yetkililer, İsrail devlet televizyonu KAN dahil bazı İsrail kaynaklarının, "Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesiyle ilgili plan kapsamında Mısır'ın Hamas silahlarını himayesine alma önerisi sunduğu" yönündeki haberlerini reddetti.

Yetkililer, Mısır ve Katar tarafından sunulan önerinin aslında Gazze'de 60 günlük geçici ateşkes ile sınırlı olduğunu ve bunun Hamas tarafından kabul edildiğini vurguladı.

İsrail medyasındaki iddiaların içeriği

İsrail medyasında yer alan haberlerde söz konusu önerinin, Gazze Şeridi'nin birkaç yıl boyunca teknokratlardan oluşacak bir hükümet tarafından yönetilmesini içerdiği, bu teknokrat hükümetin Filistin yönetimi himayesinde olacağı ve Hamas'ın Gazze'den dışlanacağı iddia edildi.

Haberlere göre tartışmalı konulardan biri de Hamas'ın silahlarının durumu oldu; bu silahların, bölgesel arabulucuların müdahalelerine rağmen kalıcı bir ateşkes veya siyasi anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak gösterildiği aktarıldı.

Ateşkes ve esir takası detayları

Basına yansıyan bilgilere göre Kahire ve Doha'nın sunduğu önerinin kapsamı, 60 günlük geçici ateşkes ile birlikte "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini başlatmayı amaçlıyor.

Öneride ayrıca Gazze'ye insani yardımların kolaylaştırılması amacıyla sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması yer alıyor.

Haberlere göre ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest bırakılması ve 18 kişinin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Sonuç

Mısırlı üst düzey kaynaklar, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek önerinin esasen 60 günlük ateşkes ve esir takası çerçevesinde olduğunu tekrarladı.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
5
Herat'ta Otobüs Kazası: İran'dan Geri Gönderilen Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti
6
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
7
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı