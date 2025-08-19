Mısır, Hamas Silahlarını Kabul Etti İddiasını Yalanladı

Mısır, Hamas silahlarının Mısır'a taşınacağı iddiasını yalanladı

Mısır medyasına konuşan üst düzey kaynaklar, İsrail medyasının Gazze'nin geleceğine dair kapsamlı bir plan kapsamında Hamas'a ait silahların geçici olarak Mısır'a taşınacağı yönündeki haberlerini yalanladı.

İddia ve çelişen açıklamalar

El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan yetkililer, İsrail devlet televizyonu KAN dahil bazı İsrail kaynaklarının, "Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesiyle ilgili plan kapsamında Mısır'ın Hamas silahlarını himayesine alma önerisi sunduğu" yönündeki haberlerini reddetti.

Yetkililer, Mısır ve Katar tarafından sunulan önerinin aslında Gazze'de 60 günlük geçici ateşkes ile sınırlı olduğunu ve bunun Hamas tarafından kabul edildiğini vurguladı.

İsrail medyasındaki iddiaların içeriği

İsrail medyasında yer alan haberlerde söz konusu önerinin, Gazze Şeridi'nin birkaç yıl boyunca teknokratlardan oluşacak bir hükümet tarafından yönetilmesini içerdiği, bu teknokrat hükümetin Filistin yönetimi himayesinde olacağı ve Hamas'ın Gazze'den dışlanacağı iddia edildi.

Haberlere göre tartışmalı konulardan biri de Hamas'ın silahlarının durumu oldu; bu silahların, bölgesel arabulucuların müdahalelerine rağmen kalıcı bir ateşkes veya siyasi anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak gösterildiği aktarıldı.

Ateşkes ve esir takası detayları

Basına yansıyan bilgilere göre Kahire ve Doha'nın sunduğu önerinin kapsamı, 60 günlük geçici ateşkes ile birlikte "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini başlatmayı amaçlıyor.

Öneride ayrıca Gazze'ye insani yardımların kolaylaştırılması amacıyla sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması yer alıyor.

Haberlere göre ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest bırakılması ve 18 kişinin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Sonuç

Mısırlı üst düzey kaynaklar, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek önerinin esasen 60 günlük ateşkes ve esir takası çerçevesinde olduğunu tekrarladı.