Mısır, İsrail'i Gazze'de Ateşkes Teklifini Kabul Etmeye Çağırdı

Güncelleme ve Kahire'deki açıklama

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki açlığın kaynağı olarak İsrail'i işaret ederek, Tel Aviv'i Hamas'ın da kabul ettiği ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etmeye çağırdı. Abdulati bu açıklamayı, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Ateşkes çağrısı ve arabuluculuk

Abdulati, "Filistin davasının tasfiyesini reddediyoruz ve İsrail'i, Witkoff'un Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmeye çağırıyoruz." dedi ve İsrail'in uzlaşmaz tutumu ile dayattığı imkânsız koşulların Gazze'de ateşkes sağlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Arabulucuların rolüne değinen Abdulati, Mısır'ın Katar ve ABD ile işbirliği içinde olduğunu, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yoğun çaba harcandığını belirtti.

Açlık, sınır kapıları ve yardımlar

Abdulati, Gazze'deki açlığı "tam manasıyla bir açlık" olarak nitelendirip bunun "açlığı Gazze'de bir savaş silahı olarak kullanan" İsrail nedeniyle ortaya çıktığını söyledi. İsrail'in Mısır'ı hedef alan iddialarına yanıt vererek, "Kahire, Refah Sınır Kapısı'nı her gün 24 saat açık tutuyor ve sınırı kapatan İsrail'dir." ifadesini kullandı.

Refah Sınır Kapısı'na ilişkin Abdulati, "Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında 6 binden fazla yardım tırı bekliyor. İşgal güçleri bunların girişini engelliyor. Uluslararası toplum ise izlemekle yetiniyor ve hiçbir adım atmıyor." dedi.

UNRWA'nın uyarıları

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de Gazze'de ateşkesin, İsrailli esirlerin serbest bırakılması için öncelikli bir adım olduğunu ve insani felaketin sona erdirilmesinde belirleyici olacağını söyledi. Lazzarini, açlığın bir gerçek olduğunu ve bunun insan eliyle yapıldığını vurgulayarak, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verilmesini talep etti.

Lazzarini ayrıca kurumun mali durumuna dikkat çekerek, "UNRWA'nın mali durumu çok kötü, bu nedenle bazı programlarımızı iptal etmek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yanıtı ve Mısır'ın açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahire'nin Gazze halkının yerinden edilmesini reddettiği yönündeki açıklamalara yanıtında, Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti. Netanyahu, 4 Eylül'de Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği belirtildi.