Mısır ve Bahreyn, Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesini Reddetti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife başkent Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke, Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini kabul etmediklerini teyit etti.

Görüşme ve katılımcılar

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Toplantıya Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bazı bakanlar da katıldı. Görüşmede ekonomi, ticaret ve yatırım başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Mısır ve Bahreyn'in ortak tutumu

Taraflar, Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini reddettiklerini yineleyerek, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına başlanması gerektiğini kaydetti. Mısır daha önce, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşasını amaçlayan bir plan sunmuştu.

Ayrıca Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan "Arap planı"nın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirilmişti. Buna karşın Tel Aviv, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını destekleyerek Mısır'ın planına karşı çıkmıştı.