DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

Mısır ve Bahreyn, Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesini Reddetti

Sisi ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman Kahire'de görüşüp Filistin halkının zorla yerinden edilmesini reddettiklerini ve Gazze'nin yeniden inşasının başlaması gerektiğini vurguladılar.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:40
Mısır ve Bahreyn, Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesini Reddetti

Mısır ve Bahreyn, Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesini Reddetti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife başkent Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke, Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini kabul etmediklerini teyit etti.

Görüşme ve katılımcılar

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Toplantıya Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bazı bakanlar da katıldı. Görüşmede ekonomi, ticaret ve yatırım başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Mısır ve Bahreyn'in ortak tutumu

Taraflar, Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini reddettiklerini yineleyerek, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına başlanması gerektiğini kaydetti. Mısır daha önce, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşasını amaçlayan bir plan sunmuştu.

Ayrıca Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan "Arap planı"nın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirilmişti. Buna karşın Tel Aviv, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını destekleyerek Mısır'ın planına karşı çıkmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor