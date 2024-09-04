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Mısır ve Türkiye Arasında Yeni Dostluk ve İşbirliği İhtimali

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara ziyareti ile Türkiye ile güçlü bir işbirliğine kapı açma isteğini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:28
Mısır ve Türkiye Arasında Yeni Dostluk ve İşbirliği İhtimali

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Türkiye'yle Yeni İlişkiler Vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugünkü Ankara ziyaretinin, Türkiye ile Mısır arasında yeni dostluk ve işbirliği sürecinin başlangıcını temsil ettiğini söyledi.

Önemli Ziyaret ve Mesajlar

Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Erdoğan ile bir araya gelme fırsatına sahip olduğu için mutluluğunu dile getirdi.

Tarihi İlişkilerin Önemi

Mısır Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Mısır arasındaki köklü tarihi ilişkilerin altını çizerken, bu ilişkilerin Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde şekillendiğini ifade etti. Sisi, "Bugünkü ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği arzusunu yansıtıyor," dedi.

Bölgesel ve Uluslararası Roller

Sisi, Türkiye ve Mısır'ın, bölgesel ve uluslararası alanlardaki etkin rollerine dikkat çekerek, kardeş halkların beklentilerini karşılama konusundaki ortak sorumluluklarına işaret etti.

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