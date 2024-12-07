Mısır ve Ürdün'den Esed İddialarına Sert Yanıt

Mısır ve Ürdün, Esed'in Ülkeden Ayrılması İddialarını Yalanladı

Mısır ve Ürdün, Suriye rejiminin lideri Beşşar Esed'in ülkeyi terk etmesi ve sürgünde bir hükümet kurması yönünde teşvik ettiklerine dair iddiaları kesin bir dille reddetti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Wall Street Journal'da yayımlanan haberi kati bir dille yalanlayarak, söz konusu iddiaların "gerçekle uzaktan yakından ilişkisi olmadığını" belirtti. Bakanlık, medyaya duyurulan bilgilerin doğruluğuna dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Benzer bir tepki, Ürdün'ün Washington Büyükelçiliği tarafından da verildi. Büyükelçilik, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, WSJ'daki haberin "hiçbir temele dayanmadığını" ifade ederek, bu iddiaları tamamen reddetti.

Ayrıca, ÜrdünlüYetkililer, Esed'in ülkeyi terk etmesi ve sürgünde bir hükümet kurması yönünde hiçbir teşvikte bulunmadıklarını vurguladı. Açıklamada, WSJ'nin yaptığı işin "gazetecilik standartlarının ciddi bir ihlali" olduğu ve derhal düzeltme talep edildiği kaydedildi.