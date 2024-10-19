Mısırlı Yönetmen Abu Bakr Shawky Boğaziçi Film Festivali'nde

Mısırlı sinemacı Abu Bakr Shawky, bu yıl düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali'nde yer aldı. Shawky, katıldığı etkinlikte film yapım sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Film Yapım Süreci

Shawky, Hesap Günü adlı film projesinin başlangıcında yaşadıkları zorlukları anlatarak, "Biz bu filmi yaparken hiçbir şeyimiz yoktu. Prodüksiyon şirketimiz benim evimdi," diye belirtti.

Cannes Deneyimi

Cannes Film Festivali'ne katılmanın kendisi için büyük bir olay olduğunu vurgulayan yönetmen, "Cannes'a gitmek çok büyük bir olaydı ve çok önemli bir deneyim oldu," ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Film Festivali, Türk sinemasının yanı sıra uluslararası yapımları da sinemaseverlerle buluşturan önemli bir platform olarak dikkat çekmektedir.