MİT Başkanı İbrahim Kalın: Gazze'de Ateşkes Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi"nin açılış konuşmasında, Gazze'de sağlanan ateşkesin yakın tarihimizde önemli bir dönemi geride bıraktığını söyledi.

Akademiye ve kongreye ilişkin değerlendirme

Kalın, Milli İstihbarat Akademisinin yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğunu, kısa sürede akademik dünyada özgün bir yer edindiğini belirterek, akademinin istihbarat disiplininin oluşumunda ve istihbarat ekosisteminin şekillenmesinde kilit rol oynadığını aktardı.

"Çok ehil arkadaşlarımızla genç, dinamik, ufku açık arkadaşlarımızla bu saha aslında şekilleniyor" diyen Kalın, ileride tarih yazıldığında bu toplantıların ve akademinin çalışmalarının kilometre taşları olarak kaydedileceğini ifade etti.

Ateşkes: "Kırılgan" ama tarihi bir fırsat

Gazze'ye ilişkin değerlendirmesinde Kalın, "En sıcak gündem maddemiz olan Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili bildiğiniz gibi bu sabah itibarıyla yakın tarihimizde önemli bir sayfayı, dönemi geride bıraktık" ifadelerini kullandı. Kalın, metinde vurguladığı üzere "2 yıldır devam eden Gazze halkına yönelik soykırım politikaları, bugün itibarıyla bir ateşkesle artık sona ermiştir."

Kalın, bu söylemin büyük bir ihtiyatla ifade edildiğini belirterek, "Ateşkesin uygulanması, bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır" dedi. Ateşkesin kırılgan olduğuna, uygulama ve denetlemenin büyük hassasiyet gerektirdiğine dikkat çekti.

Kalın, akan kanın durması ve gözyaşlarının dinmesi için önlerinde tarihi bir fırsat olduğunu, bu fırsatı kalıcı barışa dönüştürmek için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Sadece arabulucu ülkelerin değil, Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya tüm uluslararası toplumun rol alması gerektiğini söyledi.

Kalın, ateşkesin sorunun çözümü olmadığını, gerçek çözümün Filistin Devletinin kurulması ve Orta Doğu'da iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Müzakereler, güven ve umut

Kalın, müzakerelerde güven eksikliği olduğunu ancak bunun yerine siyasi irade, iyi niyet ve umudun bulunduğunu belirtti: "Elimizde bir siyasi irade var. Elimizde bir iyi niyet beyanı var. Eğer bu varsa o zaman umut var demektir." Bu üç unsur üzerine güvenin, ardından da güvencelerin inşa edileceğini söyledi.

Türkiye'nin diplomasi ve arabuluculuk rolü

Kalın, Türkiye'nin akan kanın durması ve soykırımın sona ermesi için gece gündüz çalıştığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik diplomasisiyle konuyu Birleşmiş Milletler'den uluslararası toplantılara kadar her platformda yüksek düzeyde takip ettiğini ifade etti.

Diğer bölgesel ve küresel gündemler

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Kalın, Türkiye'nin taraflarla aynı anda konuşan bir ülke olarak kritik roller üstlendiğini, İstanbul'da son üç ay içinde gerçekleştirilen üç toplantı sayesinde Rus ve Ukrayna heyetlerinin doğrudan müzakere imkânı bulduğunu belirtti. "Rusya-Ukrayna savaşının da müzakere, diyalog, barış yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

Suriye hakkında Kalın, yaklaşık 60 yıllık Baas rejiminin yıkılması ve 14 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından Suriye'yi yeniden inşa etmenin kolay bir iş olmadığını, yeni yönetimin çökmüş bir devleti, bölünmüş bir toplumu ve iflas etmiş bir ekonomiyi devraldığını belirtti. "Suriye'nin herkesin yardımına ve desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefi ve savunma sanayi

Kalın, Türkiye Yüzyılı perspektifi içinde "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine vurgu yaparak, bunun yalnızca PKK terörünü sona erdirmek değil, bölgedeki tüm terör yapılardan arındırılmış bir istikrar düzeni kurmak anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde SİHA'lar başta olmak üzere elde ettiği kapasiteye değindi.

Kongre: disiplinler arası istihbarat çalışmaları

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, kongrede akademisyenlerin sunumlar yapacağını, amacın yalnızca bilimsel çıktı üretmek olmadığını; değişen dünya düzenini yeniden düşünme çabası olduğunu belirtti. Köse, mevcut paradigmaların günümüzün sorunlarını anlamakta zorlandığını ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açılışın ardından İbrahim Kalın salondaki hatıra panosuna "İstihbarat doğru ve kıymetli bilgidir" notunu yazdı. Program daha sonra basına kapalı devam etti.

Kongre 12 Ekim'e kadar sürecek ve istihbarat çalışmalarının akademik zeminde kurumsallaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye ve dünyadan 250 akademisyen'in katıldığı etkinlikte, 40 farklı oturumda istihbaratın teorik çerçevesinden teknoloji, güvenlik, yapay zeka, ekonomi ve sağlık alanlarına kadar çok sayıda konu ele alınacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın (sağ 2), Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi"nin açılışına katıldı.