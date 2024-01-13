MİT, terör örgütlerine Avrupa'dan eleman temin eden teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan militan sağlayan Faik Aydın adlı teröristi yakından izledi. Teröristin Avrupa'da terör eylemlerine katıldığı ortaya çıktı.

Terörist Irak'a kaçtıktan sonra Süleymaniye'de halkı örgüte destek vermeye ve katılmaya zorladı. Teröristin örgüt içinde önemli bir konumda olduğu anlaşıldı. Teröristi etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlendi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden "Renas Raperin" kod adlı Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Faik Aydın, terör örgütünde önemli bir rol oynuyordu. Operasyon, Irak sınırına oldukça mesafeli bir noktada gerçekleştirildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN AVRUPA'DAN TERÖRİST TOPLADI

Terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'da eleman temin etmekle görevli teröristin, MİT tarafından istihbarat ağı sayesinde takip edildiği ve Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin deşifre edildiği ortaya çıktı.

Teröristin, Avrupa'daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında örgüt adına aktif rol aldığı ve son zamanlarda PKK/KCK'nın eleman sıkıntısı çekmesi nedeniyle Avrupa'da terörist devşirme çalışmaları yaptığı tespit edildi. Teröristin, 2015'te Avrupa'daki birçok ülkede yaptığı faaliyetlerden sonra Irak'ın Kuzey'ine giderek örgütün silahlı kadrosuna katıldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Muş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama/yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Ayrıca, terörist Faik Aydın'ın kardeşlerinden birinin 2014-2018 yılları arasında Erzurum'da terör eylemlerine katıldığı ve 2018'de öldürüldüğü, diğer kardeşinin de 2013-2014 yıllarında PKK/YPG saflarında Suriye'de hayatını kaybettiği öğrenildi.