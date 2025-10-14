MODEF EXPO 53. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Başladı

Yayın Tarihi: 14.10.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 19:23
Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Açılışta sektörün gücü ve vizyonu vurgulandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, MODEF Fuar Alanı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada fuarın, dayanıklılığı, estetik yapısı ve işlevselliğiyle öne çıkan Türk mobilyasının daha geniş kitlelere tanıtılmasında önemli bir platform olduğunu söyledi.

Ağar, sektörü tanımlarken şunları ifade etti:

"Sektörümüz son 23 yılda ihracatını 10 kat büyüterek yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştırırken kilogram başına birim fiyatını da yüzde 63 oranında yükseltmeyi başardı. 200 milyar doları aşan küresel mobilya ticaretinin içinde ülkemizin payı ise binde 4,35'ten yüzde 1,9'a çıkarak kayda değer bir gelişme gösterdi. Uzun yıllardır ihracatçı konumunu sürdüren sektörümüz bugün 200'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Türk mobilyası dünyanın dört bir yanında evleri, otelleri ve kamusal alanları süslemeye devam ediyor."

Ağar ayrıca, Türk mobilyasının zanaatkarlık geleneğinden modern sanayi üretimine uzanan köklü geçmişine dikkat çekti ve sektörün istihdama ve ekonomiye sağladığı katkıyı vurguladı: "Mobilya sektörümüz güçlü üretim kapasitesiyle ekonomimize önemli katma değer sağlıyor ve geniş istihdam olanakları yaratıyor."

İnegöl'ün önemi ve üretim kapasitesi

Ağar, mobilya üretiminde önemli girdi kalemlerinden MDF ve yonga levha üretiminde Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduğuna işaret ederek, bu durumun sektörün yarı mamul ihtiyacını kalite, hızlı tedarik ve çeşitlilik açısından karşılamada avantaj sağladığını belirtti.

"Türk mobilyasının kalbinin attığı yerlerden birisi de şüphesiz İnegöl. Bugün İnegöl'ümüzde üç ayrı organize sanayi bölgesinde 4 bin dönüme yakın kurulu alan üzerinde faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin 500 iş yerinde Türk mobilyasının eşsiz parçaları işleniyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına İnegöl'ümüzden ulaştırılıyor."

sektör temsilcilerinden değerlendirmeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de sektörün başarısına değinerek, Türkiye'nin mobilya üretim ve ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını söyledi. Güleç, mobilya sektörünün geniş imalat ekosistemine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ gibi yerli ve yabancı konuklar da katıldı ve konuşmalar yaptı.

Katılımcılar, fuarın ilk gününde firmalara ait mağazaları gezdi. Fuara yönelik ziyaretler ve görüşmeler, 18 Ekim'e kadar devam edecek.

