Modi ile Zelenskiy Telefonda Görüştü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve ŞİÖ Zirvesi Konuşuldu

Modi ile Zelenskiy telefonda görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşını ele aldı.

Görüşmede öne çıkanlar

Modi, görüşmeye ilişkin açıklamayı ABD merkezli X platformundaki hesabından paylaştı. Görüşmede savaşın insani boyutu ile barış ve istikrara yönelik çabaların tartışıldığını belirten Modi, "Hindistan bu yöndeki tüm çabaları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Modi ayrıca toplantılar ve uluslararası girişimler kapsamında atılacak adımlar konusunda destek mesajı verdi.

Zelenskiy'nin değerlendirmeleri

Volodimir Zelenskiy de X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında Modi'ye bilgi verdiğini aktardı.

Görüşmenin üzerinden neredeyse iki hafta geçtiğini hatırlatan Zelenskiy, "Rusya hiçbir olumlu sinyal vermedi, yalnızca sivil hedeflere düzenlediği saldırılarda onlarca insanımızı öldürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Telefon görüşmesinde ayrıca Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Zelenskiy, "Hindistan gerekli çabayı göstermeye ve zirve kapsamındaki toplantılar sırasında Rusya ve diğer liderlere uygun sinyali vermeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Hindistan ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin de görüşüldüğünü belirterek, Modi ile yakın gelecekte bir araya geleceği mesajını verdi.