Modüler Aile Eğitim Programı 61 ilde başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pilot uygulamanın ardından 'Modüler Aile Eğitim Programı'nı 42 il ekleyerek toplam 61 ilde başlattı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:27
Modüler Aile Eğitim Programı 61 ilde başlıyor

Modüler Aile Eğitim Programı 61 ilde hayata geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunu güçlendirmek ve anne babaları desteklemek amacıyla hayata geçirilen Modüler Aile Eğitim Programı'nı 61 ilde uygulamaya aldı. Program, 19 pilot ildeki başarının ardından 42 yeni ile genişletildi.

Programın hedefi ve kapsadığı alanlar

Bakanlık tarafından açıklanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, annelerin ve babaların güçlü yönlerini keşfetmelerine, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmelerine ve ebeveynlikle ilgili olumlu tutumlar geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Toplam 12 kapsamlı modül içeren eğitimler; kendini tanıma, çocuk gelişimi, çocuk yetiştirme tutumları, aile içi iletişim, dijital medya kullanımı, okul hayatı, kariyer planlama, olumlu ebeveynlik becerileri, aile ve çocuk dayanıklılığı ile risk farkındalığı gibi alanlarda rehberlik ediyor.

Uygulama ve etki

2024'te 19 ilde pilot olarak başlatılan program, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Yapılan etki analizleri, programın yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp katılımcıların iç dünyasına dokunan, farkındalık yaratan ve günlük yaşama uygulanabilir değişimler sunduğunu ortaya koydu.

Program, farklı öğrenme yöntemleriyle küçük gruplarda gerçekleştirilen etkileşimli ve yapılandırılmış oturumlar sayesinde ailelerin sürece aktif katılımını sağlıyor. Bu sayede ebeveynler öğrendiklerini gündelik hayatlarına daha kolay uyarlayabiliyor.

Genişleme ve hizmet ağı

Pilot uygulamanın başarısı üzerine başlatılan genişleme ile birlikte program bugün itibarıyla 61 ilde anne ve babalara ulaşıyor. Bakanlık, Afyonkarahisar'dan Diyarbakır'a, Antalya'dan Rize'ye kadar geniş bir coğrafyada yetiştirilen yeni uygulayıcılar aracılığıyla ailelerin yolculuğuna destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

Stratejik vizyon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı vizyonu çerçevesinde aile kurumunun güçlendirilmesini, ebeveynlerin iyilik hâlinin artırılmasını ve Türkiye'nin dinamik nüfus yapısının korunmasını hedefliyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, AİLE KURUMUNU GÜÇLENDİRMEK VE ANNE BABALARI DESTEKLEMEK...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, AİLE KURUMUNU GÜÇLENDİRMEK VE ANNE BABALARI DESTEKLEMEK AMACIYLA ‘MODÜLER AİLE EĞİTİM PROGRAMI’NI 61 İLDE HAYATA GEÇİRDİ.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, AİLE KURUMUNU GÜÇLENDİRMEK VE ANNE BABALARI DESTEKLEMEK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te 10 Kasım 2012'de Helikopter Kazasında Şehit Olan 17 Mehmetçik Dualarla Anıldı
2
Sorgun'da 3. Hilal Ev Açıldı: Kadınlara Sosyal Destek ve Çocuk Kütüphanesi
3
Bursa'da Atatürk'e Özlem Anı Defterlerinde — 87. Yıl
4
Erkan Aydın'dan Bağlarbaşı'nda yürek ısıtan buluşma
5
Kepenek Köyü Sulama Tesisi Tamamlandı: Muş'ta Verim Artışı
6
Menteşe'de Alacak Verecek Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı
7
İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı