Modüler Aile Eğitim Programı 61 ilde başlıyor

Modüler Aile Eğitim Programı 61 ilde hayata geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunu güçlendirmek ve anne babaları desteklemek amacıyla hayata geçirilen Modüler Aile Eğitim Programı'nı 61 ilde uygulamaya aldı. Program, 19 pilot ildeki başarının ardından 42 yeni ile genişletildi.

Programın hedefi ve kapsadığı alanlar

Bakanlık tarafından açıklanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, annelerin ve babaların güçlü yönlerini keşfetmelerine, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmelerine ve ebeveynlikle ilgili olumlu tutumlar geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Toplam 12 kapsamlı modül içeren eğitimler; kendini tanıma, çocuk gelişimi, çocuk yetiştirme tutumları, aile içi iletişim, dijital medya kullanımı, okul hayatı, kariyer planlama, olumlu ebeveynlik becerileri, aile ve çocuk dayanıklılığı ile risk farkındalığı gibi alanlarda rehberlik ediyor.

Uygulama ve etki

2024'te 19 ilde pilot olarak başlatılan program, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Yapılan etki analizleri, programın yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp katılımcıların iç dünyasına dokunan, farkındalık yaratan ve günlük yaşama uygulanabilir değişimler sunduğunu ortaya koydu.

Program, farklı öğrenme yöntemleriyle küçük gruplarda gerçekleştirilen etkileşimli ve yapılandırılmış oturumlar sayesinde ailelerin sürece aktif katılımını sağlıyor. Bu sayede ebeveynler öğrendiklerini gündelik hayatlarına daha kolay uyarlayabiliyor.

Genişleme ve hizmet ağı

Pilot uygulamanın başarısı üzerine başlatılan genişleme ile birlikte program bugün itibarıyla 61 ilde anne ve babalara ulaşıyor. Bakanlık, Afyonkarahisar'dan Diyarbakır'a, Antalya'dan Rize'ye kadar geniş bir coğrafyada yetiştirilen yeni uygulayıcılar aracılığıyla ailelerin yolculuğuna destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

Stratejik vizyon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı vizyonu çerçevesinde aile kurumunun güçlendirilmesini, ebeveynlerin iyilik hâlinin artırılmasını ve Türkiye'nin dinamik nüfus yapısının korunmasını hedefliyor.

