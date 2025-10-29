Mogadişu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı — Türkiye'nin 102. Yılı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla Mogadişu'da düzenlenen resepsiyon, iki ülke ortaklığı, anma ve kültürel etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 20:20
Mogadişu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı — Türkiye'nin 102. Yılı

Mogadişu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Somali'nin başkenti Mogadişu'da resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Somali milli marşının okunmasıyla başladı.

Elçi Aktaş: İşbirliği dayanışmayla güçlendi

Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, konuşmasında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Aktaş, Türkiye ile Somali arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığa vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Somali’ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretle başlayan işbirliğinin kalkınma, güvenlik, eğitim ve insani yardım alanlarında güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Aktaş, iki ülkenin “zor zamanlarda birbirine en çok destek veren kardeş ülkeler” olduğunu ifade ederek, “İlişkilerimiz gökyüzündedir.” sözleriyle mesajını sürdürdü. Konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak tamamladı.

Başbakan Barre: Türkiye, yeniden inşa ve refahın ortağı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre de Türkiye’yi “kardeş ülke” olarak nitelendirip Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti. Barre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki ziyaretinin Somali’yi dünya gündemine taşımasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, “Türkiye, devlet kurumlarımızın yeniden inşasında ve halkımızın refahının artırılmasında büyük katkı sağladı.” dedi.

Başbakan Barre, Türkiye’nin altyapı projelerinin Somali halkını birbirine bağladığını, sağlık ve mühendislik başta olmak üzere insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik desteği takdirle karşıladıklarını kaydetti. Güvenlik, ekonomi, altyapı ve eğitim alanlarında süregelen işbirliğinin iki ülke ilişkilerini daha ileri taşıdığını söyledi.

Etkinlikler ve katılımcılar

Resepsiyonda, Türkiye mezunu Abdülkadir Foore tarafından “Somalili Kimdir?” adlı şiirin Somaliceden Türkçeye çevrilmiş hali seslendirildi ve davetlilerden büyük ilgi gördü. Etkinliğe Somali hükümetinden bakanlar, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer, Türkiye mezunu Somalili gençler ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Tören sırasında alanı selamlayan ATAK helikopterleri de dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Somali'nin başkenti Mogadişu'da...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Somali'nin başkenti Mogadişu'da resepsiyon düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamındaki program, İstiklal Marşı ve Somali milli marşının okunmasıyla başladı. Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Somali'nin başkenti Mogadişu'da...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı
2
Bursa Mudanya'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı
3
29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fransa ve Avusturya'da Kutlandı
4
Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
5
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
6
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
7
Van'da Solunum Sıkıntısı Çeken Hasta, Ambulans Helikopter ile Hastaneye Nakledildi

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar