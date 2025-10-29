Mogadişu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı — Türkiye'nin 102. Yılı

Mogadişu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Somali'nin başkenti Mogadişu'da resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Somali milli marşının okunmasıyla başladı.

Elçi Aktaş: İşbirliği dayanışmayla güçlendi

Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, konuşmasında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Aktaş, Türkiye ile Somali arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığa vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Somali’ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretle başlayan işbirliğinin kalkınma, güvenlik, eğitim ve insani yardım alanlarında güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Aktaş, iki ülkenin “zor zamanlarda birbirine en çok destek veren kardeş ülkeler” olduğunu ifade ederek, “İlişkilerimiz gökyüzündedir.” sözleriyle mesajını sürdürdü. Konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak tamamladı.

Başbakan Barre: Türkiye, yeniden inşa ve refahın ortağı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre de Türkiye’yi “kardeş ülke” olarak nitelendirip Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti. Barre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki ziyaretinin Somali’yi dünya gündemine taşımasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, “Türkiye, devlet kurumlarımızın yeniden inşasında ve halkımızın refahının artırılmasında büyük katkı sağladı.” dedi.

Başbakan Barre, Türkiye’nin altyapı projelerinin Somali halkını birbirine bağladığını, sağlık ve mühendislik başta olmak üzere insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik desteği takdirle karşıladıklarını kaydetti. Güvenlik, ekonomi, altyapı ve eğitim alanlarında süregelen işbirliğinin iki ülke ilişkilerini daha ileri taşıdığını söyledi.

Etkinlikler ve katılımcılar

Resepsiyonda, Türkiye mezunu Abdülkadir Foore tarafından “Somalili Kimdir?” adlı şiirin Somaliceden Türkçeye çevrilmiş hali seslendirildi ve davetlilerden büyük ilgi gördü. Etkinliğe Somali hükümetinden bakanlar, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer, Türkiye mezunu Somalili gençler ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Tören sırasında alanı selamlayan ATAK helikopterleri de dikkat çekti.

