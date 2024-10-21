Moldova Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Moldova'da gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy almadığı için seçim ikinci tura kaldı. Seçim sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu oyların yüzde 42,21'ini alarak birinci sırada yer aldı. Moldova Sosyalistler Partisi’nin adayı Aleksandr Stoyanoglo ise yüzde 26,15 oyla ikinci oldu.

Seçim Sonuçları ve Katılım Oranı

Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun elde ettiği kesin olmayan verilere göre, ülkede yurt dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere 3 milyonun üzerinde seçmen bulunuyor. Seçime katılım oranı ise %51,68 olarak kaydedildi.

Diğer Adayların Durumu

Seçim yarışında yer alan diğer adaylar arasında, Bizim Partisi'nden eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatiy %13,77 oy alırken, eski Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah %5,42 oranında oy aldı.

İkinci Tur ve Referandum

İkinci tur 3 Kasım'da gerçekleştirilecek. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, düzenlediği basın toplantısında, "11 adaydan hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadı. Dolayısıyla iki hafta sonra seçimin ikinci turu yapılacak," şeklinde açıklamada bulundu. Bu turda, Batı yanlısı Sandu ve Rus yanlısı Stoyanoglo cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

AB Katılım Referandumu

Ayrıca, Moldova'da cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin bir referandum da düzenlendi. Merkez Seçim Komisyonu'na göre, referanduma yaklaşık 1 milyon 476 bin seçmen katıldı. Oyların %99'u sayıldığında, anayasada değişiklik yapılmasına %50,31 'evet', %49,69 'hayır' cevabı geldi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesiyle birlikte bu seçim ve referandum düzenlendi.