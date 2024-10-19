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Moldova'da Cumhurbaskanı Seçimleri: Avrupa ile Rusya Arasındaki Rekabet

Moldova'da cumhurbaşkanı seçimi, Batı ve Rusya arasındaki jeopolitik gerginliklerin etkisi altında gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:11
Moldova'da Cumhurbaskanı Seçimleri: Avrupa ile Rusya Arasındaki Rekabet

Moldova'da Cumhurbaskanı Seçimi Yaklaşıyor

Moldova'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi, ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci ile Rusya ile olan ilişkileri arasında önemli bir dönüm noktası olacak. Halk, Avrupa'ya yakınlaşmanın yanı sıra Rusya ile olan bağların devamını seçmek üzere yarın sandık başına gidecek.

Seçim Süreci ve Adaylar

Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun da aralarında bulunduğu 11 aday, seçimde yarışacak. Bu adaylardan 6'sı partili, 5'i bağımsız olarak öne çıkıyor. Sandu, Batı yanlısı bir duruş sergilerken, diğer bazı adaylar farklı politikalarla seçmenlerin karşısına çıkacak.

Seçmen Sayısı ve Oy Kullanma Detayları

Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, yurt dışındaki vatandaşlarla birlikte 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayacak ve 21.00'de sona erecek.

Ekonomik Sorunlar ve Eleştiriler

Seçim sürecinde, ekonomik sorunlar ön plana çıkıyor. Adayların birçoğu, mevcut hükümeti ülkede derinleşen ekonomik kriz, enflasyon ve yükselen doğal gaz fiyatları sebebiyle eleştiriyor.

İkinci Tura Kalma İhtimali

Anketler, hiçbir adayın ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alamayacağını ve bu nedenle seçimlerin ikinci tura kalabileceğini gösteriyor. Bu durum, seçimin gidişatı açısından önemli bir faktör oluşturuyor.

AB'ye Katılım Referandumu

Cumhurbaşkanı seçimi ile aynı günde Moldova'nın AB'ye katılımı ile ilgili bir referandum da yapılacak. Referandumda, Moldova'nın AB üyeliğini stratejik hedef olarak benimsemesi gerektiği konusunda kamuoyunun görüşü sorulacak.

Jeopolitik Gerginlikler ve Seçim Atmosferi

Moldova, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana Batı ve Rusya arasında bir mücadele alanına dönüşmüştür. Seçim öncesi, ülke içindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerle ilgili karşılıklı suçlamalar sürüyor. Bu koşullar altında, hem iç siyasette hem de uluslararası alanda önemli bir süreç yaşanması bekleniyor.

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