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Moldova Ortaklık Platformu 5. Bakanlar Konferansı'na Katılım

Bakan Yardımcısı Bozay, Kişinev'de Moldova Ortaklık Platformu 5. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:36
Moldova Ortaklık Platformu 5. Bakanlar Konferansı'na Katılım

Moldova Ortaklık Platformu 5. Bakanlar Konferansı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Moldova Ortaklık Platformu 5. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, resmi X sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kişinev'de Moldova Ortaklık Platformu 5. Bakanlar Konferansı'na katıldı. Stratejik ortağımız Moldova'ya desteğimiz devam edecek."

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