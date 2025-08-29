Moritanya Açıklarında Tekne Faciası: 69 Düzensiz Göçmen Öldü

İlk belirlemelere göre 69 düzensiz göçmen, Moritanya açıklarında alabora olan teknede hayatını kaybetti. Olayda sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtarıldı; arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olayın Detayları

Yerel basındaki haberlere göre, Gambiya’dan, İspanya’nın Kanarya Adaları’na ulaşmayı hedefleyen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında alabora oldu.

Alabora olan teknede 69 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtarıldı. Teknenin yaklaşık 160 kişiyi taşıdığı belirtiliyor. Suda kaybolan onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıyan teknenin, motor arızasının ardından alabora olduğu tahmin ediliyor.

Tehlikeli Rota ve Benzer Facia

Batı Afrika’dan Kanarya Adaları’na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor. Son yıllarda bakımsız tekneler ve aşırı kalabalık yolculuklar nedeniyle çok sayıda benzer facia yaşandı.

Temmuz 2024’te Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, en az 15 kişi ölmüş ve yaklaşık 200 kişi kaybolmuştu.