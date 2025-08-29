DOLAR
41,14 -0,24%
EURO
48,12 0,05%
ALTIN
4.559,1 -1,15%
BITCOIN
4.441.658,81 3,54%

Moritanya Açıklarında Tekne Faciası: 69 Düzensiz Göçmen Öldü

Moritanya açıklarında Gambiya'dan Kanarya Adaları'na giden teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 69 kişi yaşamını yitirdi; 17 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 23:22
Moritanya Açıklarında Tekne Faciası: 69 Düzensiz Göçmen Öldü

Moritanya Açıklarında Tekne Faciası: 69 Düzensiz Göçmen Öldü

İlk belirlemelere göre 69 düzensiz göçmen, Moritanya açıklarında alabora olan teknede hayatını kaybetti. Olayda sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtarıldı; arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olayın Detayları

Yerel basındaki haberlere göre, Gambiya’dan, İspanya’nın Kanarya Adaları’na ulaşmayı hedefleyen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında alabora oldu.

Alabora olan teknede 69 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtarıldı. Teknenin yaklaşık 160 kişiyi taşıdığı belirtiliyor. Suda kaybolan onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıyan teknenin, motor arızasının ardından alabora olduğu tahmin ediliyor.

Tehlikeli Rota ve Benzer Facia

Batı Afrika’dan Kanarya Adaları’na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor. Son yıllarda bakımsız tekneler ve aşırı kalabalık yolculuklar nedeniyle çok sayıda benzer facia yaşandı.

Temmuz 2024’te Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, en az 15 kişi ölmüş ve yaklaşık 200 kişi kaybolmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Kozan'da Sopa İddiası: Ev Sahibinin Darbettiği Kişi Öldü
2
ASSAN Group yöneticileri FETÖ ve 'askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
3
Malazgirt'te 954. Yıl Coşkusu: Han Otağı, Atlı Okçuluk ve Geleneksel Oyunlar
4
Beyrut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Büyükelçi Murat Lütem'in Mesajı
5
Moritanya Açıklarında Tekne Faciası: 69 Düzensiz Göçmen Öldü
6
Kamuya 8.000+ Personel Alımı: Son Başvuru 3 Eylül 2025
7
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı