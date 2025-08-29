DOLAR
Moskova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Büyükelçi Tanju Bilgiç ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü Moskova'da kutladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:05
Moskova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Moskova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Etkinlik ve katılımcılar

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle büyükelçilik rezidansında bir kutlama programı düzenledi. Programın ev sahipliğini Büyükelçi Tanju Bilgiç üstlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Ahmet İşci ile yabancı büyükelçiliklerden askeri ataşeler katıldı.

Büyükelçi Bilgiç'in konuşması

Büyükelçi Bilgiç, konuşmasında 103 yıl önce, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun kazandığı Büyük Zafer'in Türk halkı için özel bir gün olduğunu vurguladı.

“Bu zafer aynı zamanda Türkiye ve Rusya'yı birbirine bağlayan bir zafer olmuştur. Kurtuluş Savaşımız sırasında Sovyet Rusya'nın desteği genç Türk devleti için paha biçilemezdi. Biz bunu unutmadık.”

Bilgiç, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sayesinde iki ülke arasındaki bağların daha da geliştirilmeye devam ettiğini belirtti.

İkramlar

Programın ardından misafirlere Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

