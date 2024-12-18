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Moskova'da Rus Komutanın Ölümü: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Moskova'da Rus komutanının ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, Ukrayna istihbaratına çalıştığını itiraf etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:55
Moskova'da Rus Komutanın Ölümü: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Moskova'da Şok Edici Patlama

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan patlamayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün Ryazan Caddesi'ndeki bir apartman girişinde meydana gelen patlamada, Korgeneral Kirillov ve yardımcısı İlya Polikarpov hayatını kaybetti.

Gözaltına Alma ve İtiraflar

Açıklamada, bu patlama ile ilişkisi olduğu belirtilen 1995 doğumlu Özbekistan vatandaşı bir kişinin yakalandığı ifade edildi. Gözaltına alınan kişinin sorgusunda Ukrayna istihbaratı için çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin, “talimat üzerine Moskova'ya gelerek el yapımı patlayıcı aldığı” ve bu patlayıcıyı skutere yerleştirerek Kirillov'un yaşadığı apartmanın önüne park ettiği bildirildi. Ayrıca, kiraladığı araçta kameralar yerleştirerek komutanı izlediği belirtildi.

Patlama ve Ödül

Patlayıcının uzaktan devreye sokulduğu kaydedildi. Açıklamalara göre, patlamayı gerçekleştirene 100 bin dolar ve Avrupa ülkelerinden birine gitme sözü verildiği ifade edildi.

Soruşturmanın, olayla bağlantılı başka organizatörlerin tespit edilmesi için devam ettiği vurgulandı.

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