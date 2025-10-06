Mossad'a Casusluk İddiası: MİT Operasyonunda 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet'in ortak operasyonunda Mossad'a casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:03
Mossad'a Casusluk İddiası: MİT Operasyonunda 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Mossad'a casusluk iddiasıyla 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Çiçek ile avukat Tuğrulhan Dip hakkında emniyetteki işlemler tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonun detayları

Operasyonda, MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Serkan Çiçek'in "İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi" mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek'in asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu, iş yaşamında ciddi borçlar nedeniyle adını değiştirdiği ve ticareti bırakarak 2020'den itibaren "Pandora Dedektifliği"ni kurduğu belirlendi.

Araştırmada, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini karşılığında dedektiflere bilgi veren ve İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Musa Kuş ile avukat Tuğrulhan Dip ile tanışan Çiçek'in, bu kişilerle birlikte çalıştığı ortaya kondu.

İletişim ve finansal bağlantılar

Çalışmalarda, Mossad mensubu Faysal Rasheed'in 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Çiçek ile iletişime geçtiği, kendisini yurt dışında bir hukuk bürosu personeli olarak tanıttığı tespit edildi. Rasheed'in, Başakşehir'de yaşayan İsrail'e muhalif bir Filistinli aktivisti dört günlük takip etme talebinde bulunduğu; bu amaçla 1 Ağustos'ta Çiçek'e 4 bin dolar değerinde kripto para ödendiği belirlendi.

Çiçek, hedef ismi araştırdığında bu kişinin Filistinli bir aktivist olduğunu ve destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalıştığı gerekçesiyle 19 yıl hükümle tutuklandığını bilerek teklifi kabul etti. Çiçek'in, Rasheed'in verdiği adrese giderek hedefi aradığı ancak bulamadığı; bunun üzerine 1-2 Ağustos tarihlerinde kiralık daire bakma bahanesiyle siteye girip keşif yaptığı, 3 Ağustos'ta Rasheed'in iletişimi sonlandırdığı tespit edildi.

Avukatın rolü

İncelemede, avukat Tuğrulhan Dip'in Çiçek'in faaliyetlerine destek veren isimlerden biri olduğu ve Mossad adına casusluk yaptığı öne sürülen birçok dedektifle ilişkili olduğu belirlendi. Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verileri maddi menfaat karşılığında dedektiflere temin ettiği; illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında sattığı ve bu bilgilerin dedektifler vasıtasıyla Mossad'a teklif edildiği, casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edildi.

İlerleyen aşamada savcılık ve adli işlemler sonuçlanana dek soruşturma ve yasal süreç devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
2
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması
3
Ankara Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — 2 Zanlı Yakalandı
4
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor
5
Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası
7
CHP'li Otobüs Şoförü Gökhan Gülyurt, 'Dur' İhtarına Uymamak Suçlamasıyla Hakim Karşısında

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza