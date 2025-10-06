Mossad'a Casusluk İddiası: MİT Operasyonunda 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Mossad'a casusluk iddiasıyla 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Çiçek ile avukat Tuğrulhan Dip hakkında emniyetteki işlemler tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonun detayları

Operasyonda, MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Serkan Çiçek'in "İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi" mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek'in asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu, iş yaşamında ciddi borçlar nedeniyle adını değiştirdiği ve ticareti bırakarak 2020'den itibaren "Pandora Dedektifliği"ni kurduğu belirlendi.

Araştırmada, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini karşılığında dedektiflere bilgi veren ve İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Musa Kuş ile avukat Tuğrulhan Dip ile tanışan Çiçek'in, bu kişilerle birlikte çalıştığı ortaya kondu.

İletişim ve finansal bağlantılar

Çalışmalarda, Mossad mensubu Faysal Rasheed'in 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Çiçek ile iletişime geçtiği, kendisini yurt dışında bir hukuk bürosu personeli olarak tanıttığı tespit edildi. Rasheed'in, Başakşehir'de yaşayan İsrail'e muhalif bir Filistinli aktivisti dört günlük takip etme talebinde bulunduğu; bu amaçla 1 Ağustos'ta Çiçek'e 4 bin dolar değerinde kripto para ödendiği belirlendi.

Çiçek, hedef ismi araştırdığında bu kişinin Filistinli bir aktivist olduğunu ve destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalıştığı gerekçesiyle 19 yıl hükümle tutuklandığını bilerek teklifi kabul etti. Çiçek'in, Rasheed'in verdiği adrese giderek hedefi aradığı ancak bulamadığı; bunun üzerine 1-2 Ağustos tarihlerinde kiralık daire bakma bahanesiyle siteye girip keşif yaptığı, 3 Ağustos'ta Rasheed'in iletişimi sonlandırdığı tespit edildi.

Avukatın rolü

İncelemede, avukat Tuğrulhan Dip'in Çiçek'in faaliyetlerine destek veren isimlerden biri olduğu ve Mossad adına casusluk yaptığı öne sürülen birçok dedektifle ilişkili olduğu belirlendi. Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verileri maddi menfaat karşılığında dedektiflere temin ettiği; illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında sattığı ve bu bilgilerin dedektifler vasıtasıyla Mossad'a teklif edildiği, casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edildi.

İlerleyen aşamada savcılık ve adli işlemler sonuçlanana dek soruşturma ve yasal süreç devam edecek.