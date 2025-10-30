MSB: 20 Yeni Eurofighter Typhoon için 5,4 Milyar Sterlinlik Sözleşme

MSB Haftalık Basın Bilgilendirmesinde Eurofighter ve Bölgesel Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gündeme ilişkin son gelişmeler ve savunma tedariklerine dair bilgiler paylaşıldı. Bakanlık, Eurofighter tedariki başta olmak üzere Gazze, Suriye ve PKK sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eurofighter Typhoon Tedariki

MSB açıklamasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir."

Açıklamada, 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

Gazze'de Görev Gücü ve Koordinasyon

Gazze'de bir görev gücünün teşkiline yönelik muhataplarla yürütülen temasların sürdüğü vurgulandı. Bakanlığın açıklamasında, "TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareler sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Suriye ile İşbirliği ve Eğitim Faaliyetleri

Açıklamada, Suriye Hükümeti'nin yeniden yapılanma ve güvenliğin tesisi yönündeki çalışmalarına değinildi. 13 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" sonrasında Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Bu kapsamda, Suriye ordusunun bazı birliklerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak Türkiye'de askeri eğitimler icra etmeye başladığı bildirildi. Ayrıca, "Terör örgütü SDG'nin Suriye hükümetine entegrasyonu" ile ilgili hususların Bakanlık tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

PKK'nın Silah Bırakma ve Fesih Süreci

Bakanlık, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilip takip edildiğini bildirdi.

Not: Bilgiler MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamalara dayanmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.