MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

Bakanlıktan kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Alkışlar sizin için 12 Dev Adam. Avrupa Şampiyonluğu için büyük bir mücadele ortaya koyarak şampiyonada ikincilik elde eden A Milli Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, bizleri gururlandıracak nice başarılar diliyoruz."