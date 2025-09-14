MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

MSB, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı "Alkışlar sizin için 12 Dev Adam" mesajıyla kutladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:35
Bakanlıktan kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Alkışlar sizin için 12 Dev Adam. Avrupa Şampiyonluğu için büyük bir mücadele ortaya koyarak şampiyonada ikincilik elde eden A Milli Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, bizleri gururlandıracak nice başarılar diliyoruz."

