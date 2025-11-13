MSB: Gazze'de Ateşkes ve Uluslararası İstikrar Gücü'ne Destek

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla uluslararası girişimlere yapıcı katkı sağlanacağını belirtti. Bakanlık, bölgesel barış ve istikrara katkı sunacak her yapıcı çabaya destek vermeye hazır olduklarını tekrar vurguladı.

Haftalık Basın Toplantısı

Basın bilgilendirme toplantısı, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin gelişmeleri aktardı.

C-130 Kazası ve Şehitler

Aktürk, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler için bakım ekibini Türkiye'ye getirmek üzere Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştüğünü, kazada 20 askeri personelin şehit olduğunu bildirdi. Tuğamiral Aktürk, 'Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır' dedi ve şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Anıtkabir Ziyaret Rekoru

Aktürk ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısının 1 milyon 219 bin 148 ile rekor kırdığını kaydetti.

Hudut Güvenliği ve Operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut içinde ve ötesinde tehdit unsurlarına karşı operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Aktürk, son bir haftada 2 PKK'lı terörist daha teslim olduğunu aktardı. Operasyonlarda mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının devam ettiği, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 720 kilometre'ye ulaştığı bildirildi.

Hudutlarda yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelede hafta içinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 244 şahıs yakalanmış, 707 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yıl içinde hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 545, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 57 bin 345 olarak açıklandı. Ayrıca Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilo 276 gram uyuşturucu ele geçirildi.

KFOR Devir Teslimi ve Yunanistan Ziyareti

Aktürk, Türkiye'nin 3 Ekim'de Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya'dan devraldığını, Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevini ise 10 Kasım'da İtalya'ya devrettiğini hatırlattı. Ayrıca 'Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında 17-19 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir heyetin Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret edeceğini paylaştı.

Gazze ve Uluslararası İstikrar Gücü

Gazze'deki ateşkesin kalıcılaşması için uluslararası girişimlere yapıcı katkıların sürdüğünü belirten Aktürk, ABD öncülüğünde kurulmakta olan Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi'nin insani yardımların kesintisiz ve güvenli ulaştırılmasında uluslararası hukuk ve insani ilkelere uygun çalışmasının önemine değindi. Birleşmiş Milletler nezdinde tesis edilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin önceliklerinin, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesini sağlayacak uluslararası güvencelerin oluşturulması olduğunu vurguladı. Aktürk, bu süreçte uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ve bölgesel barışa katkı sağlayacak her yapıcı çabaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Askeri Donanım ve Modernizasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Aktürk, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 6'ıncı T-70 helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu.

