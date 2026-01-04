MSB: Yılın İlk Gününde Gök Vatan Semalarındaydık

Türk Hava Kuvvetleri 2026'nın ilk gününde de görevde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin yılın ilk gününde de görev başında olduğunu gösteren görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

MSB'nin paylaşımında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 2026'nın ilk gününde gerçekleştirilen ilk görev uçuşuna ilişkin görüntülere yer verildi.

"Yılın ilk gününde de her zaman olduğumuz yerde; Gök Vatan semalarındaydık" ifadesi paylaşımda öne çıkarıldı.

Paylaşımda ayrıca uçuş anlarına ait videolar ve fotoğrafların bulunduğu görsel içerikler de yayımlandı.

MSB: "Yılın ilk gününde, Gök Vatan semalarındaydık"