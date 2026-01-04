DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.925.750,75 -1,02%

MSB: Yılın İlk Gününde Gök Vatan Semalarındaydık

MSB, Türk Hava Kuvvetlerinin 2026'nın ilk gününde Bandırma'dan gerçekleştirilen görev uçuşlarına ait görüntüleri 'Gök Vatan semalarındaydık' notuyla paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:57
MSB: Yılın İlk Gününde Gök Vatan Semalarındaydık

MSB: Yılın İlk Gününde Gök Vatan Semalarındaydık

Türk Hava Kuvvetleri 2026'nın ilk gününde de görevde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin yılın ilk gününde de görev başında olduğunu gösteren görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

MSB'nin paylaşımında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 2026'nın ilk gününde gerçekleştirilen ilk görev uçuşuna ilişkin görüntülere yer verildi.

"Yılın ilk gününde de her zaman olduğumuz yerde; Gök Vatan semalarındaydık" ifadesi paylaşımda öne çıkarıldı.

Paylaşımda ayrıca uçuş anlarına ait videolar ve fotoğrafların bulunduğu görsel içerikler de yayımlandı.

MSB: "Yılın ilk gününde, Gök Vatan semalarındaydık"

MSB: "Yılın ilk gününde, Gök Vatan semalarındaydık"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: Yılın İlk Gününde Gök Vatan Semalarındaydık
2
Erciyes’te Sarıkamış Şehitleri Anıldı — 111. Yıl
3
Antalya'da Sarıkamış Şehitleri 111. Yılda Anıldı
4
Bursa'da Lodos Çatıyı Kopardı: İtfaiye ve Zabıta Sabah Nöbetinde
5
Sakarya'da 2025'te Alo 153: 259 bin 987 Çağrı Yanıtlandı
6
İstanbul'da Lodos: Yenikapı'da Dev Dalgalar Sahili Kapladı
7
Şemdinli'de Yanık: 9 Aylık Bebek Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları