MSF: İsrail, Gazze'de 60'tan Fazla Su Arıtma Tesisini Devre Dışı Bıraktı

MSF, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktığını ve su kaybının yüzde 70'e ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:12
Su altyapısına yönelik saldırılar insani krizi derinleştiriyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanları nedeniyle 60'tan fazla su arıtma tesisinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

MSF'nin yazılı açıklamasında, İsrail’in Gazze’de yaşayan sivilleri su, gıda ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlardan kasıtlı olarak mahrum bırakarak soykırım yürüttüğü belirtildi. Kuruluş, bu durumun bölgedeki insani krizi derinleştirdiğini vurguladı.

MSF açıklamasında, "22 aydır süren sistematik yıkım ve suya erişimin kısıtlanması sonucunda Gazze’de mevcut su miktarı tamamen yetersiz hale gelmiştir. İsrail, Gazze’de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Kuruluş ayrıca, İsrail'in su arıtımı için gerekli malzemelerin ithalatını engellediğini aktararak, Haziran 2024’ten bu yana MSF'nin yaptığı 10 ithalat başvurusundan yalnızca birine onay verildiğini kaydetti.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye su taşıyan üç ana boru hattından ikisine defalarca zarar verdiği; mevcut verilere göre bu boru hatlarındaki büyük hasarlar nedeniyle suyun yüzde 70'inin sistemdeki sızıntılarla kaybolduğu ifade edildi.

MSF'nin uyarısı, Gazze'de su ve sağlık hizmetlerine erişimin daha da sınırlanması halinde bölgedeki insani durumun daha da kötüye gideceği yönünde.

