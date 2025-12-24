DOLAR
MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’dan Gençlere Hayat Dersi: "Kendi Gücünüze İnanın"

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Üniversitelilere iş hayatı ve kişisel gelişim tavsiyeleri verdi; ortak projeler ve geleceğin planlanması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:00
MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’dan Gençlere Hayat Dersi: "Kendi Gücünüze İnanın"

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’dan Gençlere Hayat Dersi: "Kendi Gücünüze İnanın"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileriyle buluşarak iş hayatı ve kişisel gelişim üzerine tecrübelerini paylaştı. Etkinlikte gençlerin kariyer planlaması ve kent için ortak vizyon oluşturmanın önemi öne çıktı.

Ziyaretler ve İş Birliği Vurgusu

Program kapsamında Çakır, öncelikle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı'yı, ardından İİBF Dekanı Prof. Dr. Cemal Altan'ı ziyaret etti. Çakır, Mersin’in hızla büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu belirterek, kent için 2050 ve 2075 yıllarını planlarken MTSO ile Mersin Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve enerjisini birleştirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, üniversite kurulduğundan bu yana MTSO ile hayata geçirilen önemli projeleri hatırlattı ve gelecekte de yeni başarı hikayelerinin ortak çalışmalarla yazılacağına dikkat çekti.

Gençlere Uyarılar ve Somut Tavsiyeler

Ziyaretlerin ardından öğrencilerle bir araya gelen Çakır, kendi hayat hikâyesinden örnekler vererek mezuniyet sonrası adımlar ve bugünden yapılması gereken hazırlıklar hakkında önerilerde bulundu. Gençlerin ülkenin geleceği açısından taşıdığı önem üzerinde duran Çakır, kentin ve Türkiye’nin yarınlarının birlikte planlanacağını vurguladı.

Çakır’ın öğrencilerle paylaştığı başlıca öğütler şunlardı:

"İki yol varsa, hiç kullanılmamış olanı tercih edin." Zorluklardan kaçılmaması, yüksek hedefler konulması ve çok çalışılması gerektiğini belirtti. Ayrıca nerede durulacağının iyi bilinmesi, aileye ve kendine zaman ayırmanın önemine dikkat çekti.

Çakır, gençlere "Mutlaka bir yabancı dil öğrenin ve yapay zekâyı doğru kullanın." uyarısında bulundu; "Yapay zeka değil, yapay zekâyı iyi kullananlar iş dünyasında fark oluşturacak." dedi.

Mesleki gelişim konusunda ise Çakır, sevilen işi yapmanın, merdivenleri hızlı tırmanmaya çalışmamanın ve önce çalışarak işin mutfağında deneyim kazanmanın önemini vurguladı. "Altyapınız sağlam olursa sizi kimse tutamaz."

Hobiler edinilmesini, spor yapılmasını ve el becerilerinin geliştirilmesini tavsiye eden Çakır, hata yapmaktan korkulmaması ancak her hatadan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Kapanışta ise kendi gücüne olan inancını şu sözlerle paylaştı:

"Ben bugün her şeyimi kaybetsem yine ekmeğimi kazanırım; çünkü kendi gücüme inanıyorum. Siz de kendi gücünüze inanın."

Çakır’ın konuşması, gençlerin kariyer tercihleri ve kişisel gelişim yolculuklarına yönelik somut öneriler sunarken, MTSO ile üniversite arasındaki iş birliğinin kentin geleceğine katkı sağlayacağı mesajını da net şekilde iletti.

