Muazzez Abacı'nın Kızı Aslı Saba Abacı: 'Annem Antibiyotiğe Ters Reaksiyon Verdi'

Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Muazzez Abacı’nın naaşı, vefat ettiği New York eyaletindeki Rochester kentinden Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezine getirildi. Merhume sanatçının ailesi ve yakınları Diyanet Merkezi’nde bir araya geldi; cenazenin Türkiye’ye nakline ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Aslı Saba Abacı'dan açıklama

Aslı Saba Abacı, İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda yaşanan süreci anlattı. Aslı Abacı, annesi için, "Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı. Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık. Ama yoğun bakımdayken de hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi. Hatta biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman ‘gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi’ gibi sorulara annem, ‘Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz’ demişti. Öyle hayat doluydu. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef" dedi.

Aslı Abacı, tedavi sürecine ve olası komplikasyonlara ilişkin olarak da, "Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı" ifadelerini kullandı.

Cenaze hazırlıkları ve teşekkür

Abacı, cenazenin Türkiye’ye gönderilmesi çalışmalarında Amerikan Diyanet Merkezi ve Kültür Bakanlığı tarafından sağlanan destek için teşekkür etti. "İki gündür Türkiye’ye aynı uçakta dönelim diye uğraşıyorum. Annemin menajeri Taner Budak da Türkiye’den çok takipte bulundu. Yarın Türkiye’ye geleceğiz. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir seremoni düzenlenecek. Daha sonra annemi Ankara’da babasının yanına teslim edeceğim" dedi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Abacı’nın cenazesi Washington’dan Türk Hava Yolları aracılığıyla İstanbul’a gönderilmek üzere havalimanına getirilecek. Muazzez Abacı’nın Türkiye’deki cenaze töreninin 17 Kasım Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Muazzez Abacı’nın vefatı

Muazzez Abacı, kızını ziyaret için bulunduğu ABD’de kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Abacı’nın ölüm haberi 12 Kasım 2025 tarihinde menajeri Taner Budak tarafından duyuruldu. Budak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78’inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

Budak daha önce yaptığı açıklamada, Abacı’nın 31 Ekim tarihinde anjiyo olduğunu, kendisine stent takıldığını ve anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğunu aktarmıştı. Budak, böbreklerin görevini tam yapamaması nedeniyle ciğerlerin su topladığını, bunun da nefes alma güçlüğüne yol açtığını belirterek sanatçının yoğun bakıma alındığını ifade etmişti.

