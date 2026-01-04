Mudanya'da Denizde Can Pazarı: 911 Ekipleri Martıyı Kurtardı

Oltuya Dolanan Martı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği Tarafından Kurtarıldı

Bursa’nın Mudanya sahilinde balık tutan amatör bir balıkçı, oltasına dolanan bir martı olduğunu fark etti. Deniz yüzeyinde çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan martının kurtulamayacağını anlayan balıkçı, durumu 911 Arama ve Kurtarma Derneği'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denize girerek martıyı bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmada martının misinaya dolandığı ve oltanın ucunda balık bulunduğu tespit edildi. Ekipler, dikkatli ve hızlı bir müdahale ile martıyı misina ve oltadan kurtardı.

Yapılan kontrollerde martının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kuş, kontrollerin ardından tekrar doğal yaşam alanına salındı.

Kurtarma çalışmasını izleyen vatandaşlar, duyarlı davranışı nedeniyle balıkçıya ve başarılı müdahaleleri için 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerine teşekkür etti.

MUDANYA İLÇESİNDE DENİZDE BALIK TUTAN AMATÖR BİR BALIKÇININ OLTASINA TAKILAN MARTI, 911 ARAMA VE KURTARMA DERNEĞİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI