Mudanya'da Denizde Can Pazarı: 911 Ekipleri Martıyı Kurtardı

Mudanya sahilinde oltaya dolanan martı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşamına salındı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:41
Bursa’nın Mudanya sahilinde balık tutan amatör bir balıkçı, oltasına dolanan bir martı olduğunu fark etti. Deniz yüzeyinde çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan martının kurtulamayacağını anlayan balıkçı, durumu 911 Arama ve Kurtarma Derneği'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denize girerek martıyı bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmada martının misinaya dolandığı ve oltanın ucunda balık bulunduğu tespit edildi. Ekipler, dikkatli ve hızlı bir müdahale ile martıyı misina ve oltadan kurtardı.

Yapılan kontrollerde martının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kuş, kontrollerin ardından tekrar doğal yaşam alanına salındı.

Kurtarma çalışmasını izleyen vatandaşlar, duyarlı davranışı nedeniyle balıkçıya ve başarılı müdahaleleri için 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerine teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

