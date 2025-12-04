Mudanya'da HOBA Projesiyle Okçuluk Etkinliği İlgi Topladı

Mudanya'da HOBA Projesi kapsamında okçuluk tanıtımı Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi çerçevesinde Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik bir okçuluk tanıtım ve uygulama etkinliği düzenlendi.

Teorik bilgilendirme ve uygulama

Etkinlikte öğrencilere okçuluğun tarihi gelişimi, temel kuralları ve güvenli ekipman kullanımı hakkında kapsamlı bilgi verildi. Teorik anlatımın ardından uzman öğretmenler eşliğinde öğrenciler hedef atışları yaparak okçuluk pratiği deneyimlediler.

Hedefler ve öğrencilerin tepkisi

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, etkinliğin amacını öğrencilerin fiziksel aktiviteye ilgisini artırmak, farklı spor dallarını tanıtarak hareketli yaşam kültürünü güçlendirmek ve okullarda spor seçeneklerini çeşitlendirmek olarak açıkladı. Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleşen uygulamanın HOBA Projesi'nin önemli bir aşaması olduğu vurgulandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, hem geleneksel bir spor dalı ile tanışmanın hem de odaklanma, koordinasyon ve disiplin gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulmanın memnuniyetini yaşadı. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, benzeri etkinliklerin diğer okullarda da devam edeceğini bildirdi.

