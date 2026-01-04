DOLAR
Mudanya'da Köylüler 797 Milyon Liralık Arazi Satışına Traktörlerle Tepki

Mudanya'da köylüler, belediyenin yaklaşık 797 milyon liralık arazi satış kararına 50'den fazla traktörle yürüyerek tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:00
Protestonun Detayları

Bursa’nın Mudanya ilçesinde köylüler, Mudanya Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arazilere tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Vatandaşlar, satış kararının bölgenin tarımsal geleceğini ve kamu yararını zedeleyeceğini savunarak eylem düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya’ya bağlı kırsal mahallelerden gelen köylüler, konvoy hâlinde ilçe merkezinde toplandı. Protestoya katılanlar, yaklaşık 797 milyon liralık arazi satış kararını söz konusu gerekçelerle eleştirdi.

Eylem ve Talepler

Vatandaşlar, 50’den fazla traktörle Mudanya Belediye binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi ve burada satış kararının iptal edilmesini talep etti. Eylem sırasında katılımcılar "Araziler satılmasın" sloganları attı ve alanların üretim, tarım ile gelecek nesiller için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, protesto olaysız şekilde sürdü. Köylüler yetkililerden satış kararının yeniden değerlendirilmesini istedi; talepleri karşılanmazsa eylemlerini sürdürme kararlılığı belirttiler.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

