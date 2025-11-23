Mudanya Güzelyalı'da Oltaya Takılan Martıyı Duyarlı Vatandaş Kurtardı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde oltalara takılıp çaresiz kalan martı, kıyafetleriyle denize giren duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:11
Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde, oltaların misina ve kancalarına takılarak su üzerinde çaresizce bekleyen bir martı, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

Martının su üzerinde hareketsiz şekilde çırpınmaya çalıştığını gören vatandaş, hiç tereddüt etmeden kıyafetleriyle birlikte denize girerek martıyı güvenli bir alana çıkardı. Ardından martının üzerine dolanan misina ve kancaları dikkatlice çıkararak yaralanmasını engelledi.

O anlara tanıklık eden çevredekiler, vatandaşın örnek davranışını takdirle karşıladı. Olay, bölgedeki duyarlılığın ve hayvanlara karşı gösterilen sorumluluğun önemini bir kez daha gösterdi.

