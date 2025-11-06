Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Beslenme ve Postür Eğitimi

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, personelinin zorlu ve vardiyalı çalışma şartlarında sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir kurumsal eğitim programı düzenledi.

Eğitimler, uzun ve yüksek dikkat gerektiren mesailere destek olmak ve çalışanların verimliliğini yükseltmek amacıyla planlandı ve başarıyla tamamlandı. Program, 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin en çok ihtiyaç duyduğu iki temel alana odaklandı.

Beslenme Eğitimi

Beslenme eğitimi, vardiyalı ve yoğun çalışma düzeninde doğru beslenme alışkanlıklarının önemine vurgu yaptı. Eğitimde enerji seviyesini koruma ve dikkat dağınıklığını önleme yöntemleri ele alındı. Bu oturumu Diyetisyen Pınar Güvenç verdi.

Postür Eğitimi

Postür eğitimi, uzun süre sabit pozisyonda çalışmanın yol açabileceği duruş bozuklukları ve ağrılara odaklandı. Katılımcılara önleyici egzersizler ve doğru oturma teknikleri gösterilerek farkındalık çalışmaları yapıldı. Bu eğitimi Fizyoterapist Simge Karakaş Kaplan gerçekleştirdi.

Programın genel hedefi, çağrı merkezi personelinin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha zinde kalmalarını sağlayarak mesleklerini daha verimli sürdürmelerine destek olmaktır.

