Muğla Açıklarında 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, deniz yoluyla yasa dışı olarak seyahat eden 65 düzensiz göçmen yakalandı. Detaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi web sitesinde paylaşıldı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Görevli sahil güvenlik botları, farklı zaman dilimlerinde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen gruplarına rastladılar. İki ayrı lastik bot durduruldu ve burada toplamda 19'u çocuk olmak üzere 65 göçmen tespit edildi. Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu tür operasyonların, deniz yollarında düzensiz göçmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda 65 düzensiz göçmen yakalandı.