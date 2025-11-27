Muğla'da 10 Günde 127 Kişi Yakalandı: 64'ü Kesinleşmiş Hapis

17-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde 17-27 Kasım tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, 64'ü kesinleşmiş hapis cezası olan olmak üzere toplam 127 kişi yakalandı.

Yapılan tespitlere göre yakalananların dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 38 şahıs, 5 yıla kadar aranan 17 şahıs, 10 yıla kadar aranan 5 şahıs ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 4 şahıs yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.M. adlı kişiyi yakaladı. Aynı ilçede, hürriyetinden yoksun bırakma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan A.Ö. isimli şahıs ile dolandırıcılık suçundan 32 yıl hapis cezası ile aranan D.K. adlı kişi de yakalandı.

Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

